Россиян призвали покинуть Сирию

Россиян, находящихся в Сирии, призвали покинуть страну. В посольстве России в Дамаске гражданам напомнили о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты.

В сообщении российского диппредставительства уточняется, что рекомендация дана в связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии. Отмечается, что посольство России в Сирии и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме, передает ТАСС.

Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая организация) с 29 ноября идут в наступление, продвигаясь с севера Идлиба в направлении Алеппо, Хама и Хомса. Второй по величине город в Сирии, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, находятся под контролем террористов.