Слова известной певицы довели Леру Кудрявцеву до слез

Новым гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала певица Натали. Артистка пришла в студию, чтобы откровенно и в деталях рассказать о смерти своего мужа, продюсера Александра Рудина, который скончался в прошлом году. Примечательно, что Натали отказалась играть по правилам и попросила сразу перейти к самому главному вопросу на миллион.

В передаче, анонс которой певица опубликовала в своем официальном телеграм-канале, закадровый голос недвусмысленно сообщил о том, что Александр Рудин покончил с собой. Натали набралась смелости и сил, чтобы расставить все точки над i. Причем ее слова в какой-то момент вывели Леру Кудрявцеву на эмоции. Слушая откровения популярной исполнительницы, телеведущая вытирала слезы со щек.

Напомним, что после смерти мужа Натали осталась одна воспитывать трех сыновей Арсения, Анатолия и Евгения. Певица не прекращала работать, лишь раз она отменила выступление, которое выпало на день похорон.