Путин: Договор о гарантиях безопасности допускает применение ТЯО

Все имеющиеся в распоряжении силы и средства будут задействованы для обеспечения обороны и защиты суверенитета России и Белоруссии. Речь идет, в том числе, и о тактическом ядерном оружии, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все эти условия включены в Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. Документ определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран.

Путин напомнил, что российское тактическое ядерное оружие расположено, по предложению Лукашенко, на территории Белорусской республики. Межгосударственный договор о гарантиях безопасности лидеры России и Белоруссии планируют подписать 6 декабря, в рамках заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске, передает РИА Новости.