Москва опровергла информацию о запрете импорта абхазских мандаринов

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете импорта абхазских мандаринов. Никаких ограничений на ввоз продукции из Абхазии не вводилось, заявили в ведомстве.

Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба, ссылаясь на российские санитарные службы, заявил, что Москва запретила поставки абхазских мандаринов. Причина, якобы – в некоей вредоносной мушке. Бганба пожаловался, что такая мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю, передает "Интерфакс".

Правительство Абхазии сменилось в результате политического кризиса, который возник вокруг инвестиционного соглашения с Россией. Договор не ратифицировали. После отказа от соглашения в республике пожаловались, что поставки электричества производятся по коммерческим ценам.