Путин оценил предложение Лукашенко о размещении "Орешника"

Специалистам предстоит решить некоторые технические вопросы прежде, чем "Орешник" будет размещен в Белоруссии, заявил Владимир Путин. Президент России оценил предложение белорусского лидера о развертывании новейших баллистических ракет на территории республики.

Путин отметил, что есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами. В частности - определение минимальной дальности ракет, с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь.Российский лидер пояснил, что мощность боевой части ракетного комплекса "Орешник" увеличивается при уменьшении дальности.

Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске предложил разместить новейшие российские высокоточные баллистические ракеты на территории республики. При этом белорусский лидер заметил: в случае развертывания "Орешника" в Белоруссии его цели должен определять Минск, передает ТАСС.