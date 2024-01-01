Москва и Минск договорились об отмене роуминга в Союзном государстве

Роуминг для граждан Союзного государства России и Белоруссии отменяется. Власти двух стран договорились на заседании Высшего госсовета Союзного государства, что решение вступит в силу 1 марта 2025 года.

Как передает агентство БелТА, на заседании в Минске 6 декабря принята резолюция о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства.

В Минске заявили, что найдены условия, которые обеспечивают равные права для абонентов Белоруссии и России. Был проанализирован портрет абонента в роуминге. По итогам анализа сделано все возможное, чтобы абонент комфортно себя чувствовал в условиях нахождения в сети другого оператора.