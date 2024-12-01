Кобахидзе пообещал "обнулить фашизм" в Грузии

Власти Грузии будут принципиальны в вопросе последовательного искоренения либерального фашизма. Это радикальная, экстремистская идеология, которая финансируется извне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам грузинского премьера, офисы оппозиции были главными источниками насилия, пишет газета "Взгляд". Радикалы хотели свержения конституционного строя - на что получили и получат соответствующее реагирование, подчеркнул Кобахидзе. Власть использует все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию, пообещал глава правительства Грузии.

В Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей отложить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года. Оппозиция и президент Зурабишвили вновь призывают граждан – в том числе школьников и студентов - на улицы.