КС Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов

Итоги первого тура президентских выборов в Румынии отменены. Судьи Конституционного суда единогласного приняли решение аннулировать результаты голосования, которое прошло 24 ноября.

В КС сослались на то, что появились новые данные, свидетельствующие о том, что выборы прошли с нарушениями. Заседание суда длилось пять часов. Решение Конституционного суда уже назвали беспрецедентным.

Процесс выборов президента Румынии теперь будет запущен с нуля. Кандидатам придется заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро. Оно и назначит новую дату выборов. Второй тур борьбы за президентское кресло между независимым кандидатом Кэлином Джорджеску и председателем "Союза спасения румын" Еленой Ласкони должен был состояться 8 декабря, передает "Интерфакс".