Пятеро ранены при нападении вооруженного ножом ученика в Краснодаре

Пятеро подростков ранены в результате конфликта между учениками в школе краснодарского поселка Российский. Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизням нет, сообщили в региональном оперштабе агентству ТАСС.

Сообщается, что причиной драки стал словесный конфликт из-за громкой музыки. Нападавший задержан. Родители передают, что учеников не стали отпускать по домам, несмотря на нештатную ситуацию. Некоторых школьников даже заставили решать контрольную.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что угрозы жизни школьников нет. Он поручил оперативно выяснить все детали инцидента - в том числе, как учащемуся удалось пронести в школу холодное оружие.