Этой ночью взрывы прогремели в городе Могилёв-Подольский на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. А всего за неделю Вооружёнными силами России нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, военным аэродромам и складам дронов противника.

Наши войска в результате успешных наступательных действий освободили шесть населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".

Беспилотники группировки "Запад" не только ведут разведку, но и активно уничтожают противника. Получив данные о наращивании сил боевиков, расчёты FPV-дронов направили птички на цели.

Оператор, используя VR-очки, определил координаты и начал заход, а помощник в это время корректировал полёт дрона и провёл точное его наведение. Первым сбросом были поражены радикалы в укрытии, вторым - группа вражеской пехоты в лесополосе.