Доставил бойцов в госпиталь: подвиг майора Федюнина

Майор Денис Федюнин под массированным артобстрелом ВСУ эвакуировал из опасной зоны более 30 раненых военнослужащих. По дороге машину Федюкина пытались атаковать FPV-дроны. Из стрелкового оружия Денис уничтожил два вражеских беспилотника и благополучно доставил наших бойцов в полевой госпиталь.

Младший лейтенант Дмитрий Леонов с подчинёнными во время инженерной разведки обнаружили минно-взрывные заграждения неприятеля. Рискуя собой, Леонов лично обезвредил 12 боеприпасов, открыв путь для продвижения наших передовых отрядов. Штурмовики смогли быстро и без потерь захватить опорник радикалов, сообщает "ТВ Центр".