Резолюция о поставках ракет Taurus Украине внесена в бундестаг

Резолюция о поставках крылатых ракет Taurus на Украину внесена на обсуждение бундестага. Как сообщается на официальном сайте немецкого парламента, инициатором выступила Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

Авторы документа настаивают, что Украине надо дать возможность наносить удары по российским военным объектам. В качестве возможных целей для ударов названы логистические центры, маршруты снабжения, склады боеприпасов, а также командные пункты, расположенные далеко за линией фронта.

Партия выступила за вступление Украины в НАТО. Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в том, что под его руководством Германия помогает Киеву слишком мало и слишком поздно. СвДП призвала поставить Киеву все необходимое оружие и боеприпасы - без дальнейших задержек и без ограничения дальности.