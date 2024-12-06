Евросоюз пытается уговорить США смягчить санкции против Газпромбанка

Страны Евросоюза пытаются убедить США смягчить санкции в отношении Газпромбанка. Как сообщает агентство Bloomberg, в ЕС обеспокоены тем, что введенные против Газпромбанка ограничения могут создать угрозу для безопасности поставок в регион.

Подчеркивается, что опасения возросли в связи с опубликованным накануне указом президента России Владимира Путина о новом порядке оплаты поставок российского газа. Представители ЕС и США рассматривают, в частности, возможность законных платежей через люксембургскую дочку Газпромбанка.

Согласно последнему указу Путина, иностранным покупателям теперь разрешено использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом оплаты. Однако Газпромбанк остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей. Источники агентства говорят, что банки захотят гарантий в том, что они непреднамеренно не попадут под действие американских санкций.