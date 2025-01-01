Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся с нового года

С нового года проезд в московском транспорте подорожает. Изменения вступят в силу 2 января 2025 года. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Билета "Единый" на 60 поездок в новом году больше не будет. Как пояснили в дептрансе, доля поездок по такому билету составляла всего 1%. А самым выгодным тарифом за разовую поездку вот уже четвертый год останется оплата проезда по биометрии - 59 рублей.

Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД. У столичных школьников и студентов по-прежнему останутся наиболее доступные проездные. Самыми выгодными среди крупных городов России останутся и билеты без лимита поездок .