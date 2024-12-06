Сийярто назвал обход антироссийских санкций любимым видом спорта в Европе

Поставки оружия Киеву не смогли приблизить мир. Стратегия Европы по Украине оказалась провальной, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Выступая перед студентами, Сийярто раскритиковал санкционную политику Запада в отношении России. Глава МИД подчеркнул, что карательные меры наносят большой вред европейской экономике. По словам министра, уклонение от антироссийских санкций стало любимым общеевропейским видом спорта.

Представители стран ЕС ранее не смогли одобрить 15-й пакет антироссийских санкций. Два европейских государства заблокировали принятие решения. Камнем преткновения стали сроки, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России, передает Reuters.