Кабмин утвердил единую стоимость экзаменов для мигрантов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единой стоимости экзаменов для мигрантов на всей территории РФ. Это следует из документа, опубликованного в пятницу, 6 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Экзамен для получения гражданства РФ будет стоить 2 950 рублей, столько же придётся отдать за экзамен по истории России и основам законодательства РФ. Экзамен для получения разрешения на работу обойдётся в 3 800 рублей. Самым дорогим станет испытание для получения разрешения на временное проживание — 5 900 рублей.