Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал неприемлемым "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине, предполагающий его заморозку. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило РИА Новости.

По словам губернатора, заморозка приведёт лишь к накоплению противоречий. Единственный путь к миру — "полное выполнение задач СВО", считает Сальдо.

Недавно агентство Reuters сообщило, что у Дональда Трампа есть несколько планов по урегулированию украинского конфликта. Один из них предполагает заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны на границе с РФ.