Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи принёс извинения нации за введение военного положения. В своём обращении Юн Сок Ёль заверил, что не будет пытаться избежать ответственности за свои действия.

Сегодня парламент проголосует по вопросу импичмента. О необходимости отставки главы государства заявили лидеры как крупнейшей оппозиционной партий страны, так и правящей.

О введении военного положения для выявления агентов и сторонников КНДР президент объявил в ночь на 4 декабря. Оно действовало шесть часов и было отменено парламентом.

Теперь главу государства могут обвинить в госизмене и злоупотреблении властью. Рейтинг одобрения Юн Сок Ёля упал до рекордных 13%. Новость о возможном импичменте толпы на улицах встретили радостными криками и танцами, сообщает "ТВ Центр".