Кто кого: в Тбилиси водомётами разогнали протестующих с петардами

В Тбилиси водомётами и слезоточивым газом разогнали участников антиправительственной акции протеста. Девятые сутки сторонники прозападной оппозиции выходят на улицы и перекрывают движение в центре грузинской столицы. В стражей порядка летят камни, петарды и фейерверки.

В этот раз около трёх часов ночи правоохранители оттеснили митингующих от здания парламента. Толпы переместились на набережную и провели шествие по улицам, где нет полицейского оцепления. Участники антиправительственных акций координируют свои действия при помощи интернет-приложений, которые в реальном времени показывают перемещения спецназа.

К утру протесты утихли. Сообщается об одном пострадавшем сотруднике полиции, передаёт "ТВ Центр".