В зоне СВО наши штурмовые подразделения прорвали северный фланг националистов в районе Красноармейска и развивают окружение вражеских позиций. Передовые подразделения группировки "Центр" взяли посёлок Анновка и начали штурм соседней Успеновки. Это значит, что боевики, которые остаются на севере от Красноармейска, в ближайшие часы могут попасть в окружение.

Эта суббота станет чёрным днем для ВСУ. Фронт рухнул и под Курахово. Весь левый берег одноименного Кураховского водохранилища – единственной естественной преграды на пути российского авангарда – перешёл под контроль наших десантников и мотострелков.

Кроме того, в Дзержинске штурмовики заняли все кварталы многоэтажек. Это была важнейшая точка в обороне бандеровцев. И раз они её бросили, то дела - из рук вон плохо. Сейчас наши бойцы блокируют националистов в частном секторе.

В Запорожской области мотострелки отбили вылазку националистов к Малой Токмачке. Причем контратака бандеровцев оказалось самоубийственной. Под огнём артиллерии они потеряли более 20 человек убитыми и две БМП

В Курском приграничье бойцы группировки "Север" практически целиком окружили Плехово. Террористы оказались заблокированы и лихорадочно ищут пути отхода из квадрата.