Европейские политики напряглись после новостей об "Орешнике" в Белоруссии

В странах Европы находятся 80 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщил Конгрессу президент США. Джо Байден объяснил нахождение столь внушительного контингента необходимостью успокоения союзников и сдерживания российской агрессии.

Однако в Европе настроения тревожные после обещания Владимира Путина разместить новейшие ракетные системы "Орешник" на территории Белоруссии. Политики взяли паузу и пока молчат, вероятно, взвешиваю, каждое слово. Ведь угроза действительно серьёзная.

При этом в Белом доме намерены до прихода к власти Трампа потратить на Украину как можно больше денег. А представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер проговорилась, что не знает, сколько ещё средств осталось, да и в целом "отсутствует понимание в этом вопросе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подметил точно: мир уже запутался в двух американских президентах - действующем и избранном. И пока все гадают, будет ли Америка в следующем году продолжать пичкать Украину оружием и поддерживать войну или что-то изменится, страдают обычные люди.

А вот Олаф Шольц неожиданно заявил, что найдет согласие с Трампом по вопросу Украины. Канцлер Германии считает, что смена руководства США может внести раскол среди крупнейших сторонников Киева. И в таких условиях готов совместно работать на установление мира.

Джо Байдена, похоже, досрочно списали со счетов. Даже на торжественное открытие Нотр-Дама в Париже после реставрации его не позвали. Сообщается, что до церемонии Макрон должен встретиться с будущим президентом Трампом. Ждут там и Зеленского.