В Москве утверждён план по обновлению транспорта до 2030 года

Власти Москвы утвердили план по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, большое внимание уделено метрополитену.

Так, в столичной подземке заменят около двух тысяч вагонов, доля современных составов превысит 90%. До конца следующего года планируют закончить обновление поездов на третьем и четвёртом маршрутах центральных диаметров.

В приоритете также и наземный транспорт. В городе появится ещё почти четыре тысячи электробусов. В ближайшие годы закупят и около ста современных низкопольных трамваев, чтобы полностью закончить модернизацию парка.