На юго-западе Москвы появятся ещё два храма

Ход реализации программы "200 храмов" на юго-западе Москвы обсудили на специальном совещании, которое провёл советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На мероприятии собрались представители префектуры округа, строители, архитекторы и настоятели приходов. Так в Черёмушках возводят храм праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Это будет первая церковь с таким посвящением в Москве.

В следующем году планируют завершить первый этап работ в уникальном комплексе в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, который станет культурным центром для жителей сразу нескольких районов, сообщает "ТВ Центр".