Зеленский рассказал о новых целях для российских ракет на Украине

Украина получила вторую партию американских самолётов F-16 из Дании. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале, не назвал число полученных истребителей.

Он поблагодарил датчан за военную помощь и посетовал на союзников, которые не следуют их примеру.

В прошлом году Киеву была передана первая партия из шести самолётов. Тогда сообщалось, что Украина должна получить 19 истребителей.

Все они станут целями для российского оружия. В Москве не раз заявляли, что всё западное оружие и техника – законные цели для России.

Киев долго выпрашивал у США и их союзников истребители. Сроки неоднократно переносились. В самом начале конфликта Зеленский мечтал, как минимум, о сотне F-16, но не получил и половины.