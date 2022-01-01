Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Берестки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за последние 24 часа российская авиация и ракетные войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Средствами ВВО за этот период сбито 26 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.