Собянин отметил роль ЦОДД в развитии московского транспорта

Центр организации дорожного движения играет важную роль в развитии транспортного комплекса Москвы. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ЦОДД обеспечивает безопасность и комфорт автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Сегодня центр отмечает юбилей – ему исполнилось 25 лет.

В центре работают три тысячи специалистов – патрульных, инженеров и сотрудников Ситуационного центра. Собянин поздравил всех их с 25-летием организации и поблагодарил за высокий профессионализм и добросовестный труд.