Владимир Путин поздравил жителей Красноярского края с 90-летием региона. Президент отметил, что его история создавалась смелыми, талантливыми, сильными духом людьми.

Они в суровых условиях возводили мощные гидроэлектростанции и железнодорожные магистрали, своими трудовыми свершениями приумножали национальное богатство страны. И нынешнее поколение по праву гордится предками и продолжает их традиции, воплощая в жизнь масштабные инициативы в разных сферах, отметил глава государства.

Красноярский край является вторым по площади субъектом России после Якутии. Его площадь превышает 2,3 миллиона квадратных километров.