Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Начавшийся сегодня в Москве снегопад продолжится и в воскресенье. В Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности москвичей предупредили о сильном снеге и гололедице.

Как обычно в таких случаях, жителям мегаполиса рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, надевать нескользящую обувь с рельефной подошвой, а в случае необходимости звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112.

Как ранее сообщали синоптики, 7 и 8 декабря в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков. В регионе установится снежный покров, который уже не растает до весны.