Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту

Парламент Южной Кореи не смог набрать нужного количества голосов для импичмента президенту. Ранее Юн Сок Ёль принёс извинения нации за введение военного положения.

В обращении он заверил, что не будет пытаться избежать ответственности за свои действия. О введении военного положения для выявления агентов и сторонников КНДР президент объявил в ночь на среду. Однако уже через шесть часов оно было отменено парламентом.

О необходимости отставки главы государства заявили лидеры как правящей, так и крупнейшей оппозиционной партий страны. Однако их разделил вопрос о расследовании против первой леди, которую подозревают в коррупции.

В результате депутаты от парламентского большинства покинули зал заседаний. На голосование по импичменту остались лишь трое. Перед зданием Национального собрания собралось 150 тысяч человек, которые требуют отставки президента, сообщает "ТВ Центр".