В Дохе прошли экстренные переговоры по Сирии

Министры иностранных дел стран-гарантов астанинского формата провели в Дохе экстренные переговоры о ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.

Диалог шёл в закрытом формате. В заседании участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Ирана Аббас Арагчи и руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

После переговоров Сергей Лавров заявил, что министры астанинского формата призвали к диалогу стороны в Сирии и подтвердили приверженность её суверенитету. "Недопустимо позволять террористам захватывать землю в Сирии",- сказал министр.

30 ноября военное командование Сирии признало, что десятки сирийских военных погибли в Алеппо и Идлибе при отражении атак террористов. Армия была вынуждена провести передислокацию для подготовки к контрнаступлению.

С тех пор в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что город Алеппо и ещё несколько населённых пунктов захвачены террористами.