Сын рассказал о состоянии артиста Бориса Щербакова

Народный артист России Борис Щербаков чувствует себя намного лучше. Как рассказал в интервью АГН "Москва" сын артиста Василий Щербаков, травмы отца имеют, как он выразился, косметический характер.

"Был сейчас у него в больнице, ждали результатов анализов. Сейчас врачи подтвердили, что всё поправимо, повреждения в основном косметического характера", - сказал Щербаков-младший и выразил уверенность в том, что отца скоро увидят почитатели его таланта.

74-летний Борис Щербаков попал в больницу 5 декабря. По информации СМИ, врачи выявили у него перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Сообщалось о тяжёлом состоянии артиста.