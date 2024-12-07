Хинштейн пообещал скорое освобождение Курской области от врагов

Врио главы Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении региона. Он дал первое интервью в новой должности.

"Конечно, ещё не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдёт очень и очень быстро", - приводит слова Хинштейна РИА Новости.

После освобождения в регионе нужно будет восстановить разрушенную инфраструктуру. Эту работу новый губернатор пообещал проводить в контакте с жителями.

5 декабря президент Владимир Путин своим указом назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. Алексей Смирнов, возглавлявший регион до этого, написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.