Российские войска ведут наступательные действия практически на всех основных участках фронта. Накануне освобождён населённый пункт Берестки в ДНР. Взятие села обеспечило нашим подразделениям полный контроль над северным берегом Кураховского водохранилища.

Кроме того, Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетики, которые работали на украинский ВПК, а также местам скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

А в Курском приграничье зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями наших войск. "Панцирь" вооружён 12 ракетами, имеет две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1 400 выстрелов. И всего за десять секунд способен перейти из дежурного режима в боевой, сообщает "ТВ Центр".