В Минобороны рассказали о подвиге капитана Асенина

Капитан Тарас Асенин и его расчёт зенитного ракетного комплекса, получив разведданные о приближении вражеского беспилотника самолётного типа, произвёл пуск ракеты и уничтожил дрон неприятеля. Затем Тарас организовал поиск и передачу обломков БПЛА для изучения.

Старший сержант Иван Надеев с подчинёнными, скрытно подобравшись к опорнику ВСУ, атаковали боевиков. Иван в числе первых ворвался в окопы и в стрелковом бою уничтожил пять радикалов. Под натиском наших штурмовиков противник, понеся потери, отступил, сообщает "ТВ Центр".