Власть меняется: президент Сирии покинул Дамаск

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путём, сообщает ТАСС. Минувшей ночью арабские СМИ утверждали, что президент Башар Асад покинул Дамаск, его самолёт улетел в неизвестном направлении с выключенным транспондером. В столицу Сирии вошли отряды террористов, город захвачен боевиками.

Тем не менее, глава действующего правительства Мухаммед Гази аль-Джалали сказал, что он останется в городе для того, чтобы цивилизованным путём передать власть. "Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины", - сказал премьер-министр.

30 ноября военное командование Сирии признало, что десятки сирийских военных погибли в Алеппо и Идлибе при отражении атак террористов. Армия была вынуждена отступить.

С тех пор в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что Алеппо, Хама, Хомс, Дераа и Дейр-эз-Зор захвачены террористами.