Мощный шторм обрушился на Великобританию

Два человека стали жертвами мощного шторма "Дарра", который обрушился на западные регионы Великобритании. Больше всего от стихии пострадали Уэльс и Северная Ирландия.

Там порывы ветра достигали 150-ти километров в час. На побережье обрушились огромные волны. Повалены сотни деревьев. Из-за обрывов линий электропередачи без света остались более ста тысяч домохозяйств.

Приостановлена работа аэропортов. Временно перекрыт ряд автомобильных и железных дорог. Отменены массовые мероприятия и футбольный матч премьер-лиги, сообщает "ТВ Центр".