Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Поздравления с юбилеем принимает сегодня Алиса Фрейндлих. Любимая миллионами актриса и сейчас продолжает играть в БДТ, которому отдала почти 70 лет.

Утром 8 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Фильмы с участием Фрейндлих украсили золотой фонд отечественного кино. "Служебный роман", "Сталкер", "Жестокий романс", "Три мушкетёра" - в каждой картине несравненная Алиса Бруновна неповторима.

О легендарной актрисе - Анна Морозова (смотрите видео).