Террористы в прямом эфире объявили о захвате Дамаска

Террористы объявили о захвате Дамаска в эфире государственного телевидения Сирии, сообщает Al Jazeera. Боевики заняли практически все госучреждения в сирийской столице. Также они освободили из тюрем заключённых.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путём. Минувшей ночью стало известно, что президент Башар Асад покинул Дамаск, его самолёт улетел в неизвестном направлении с выключенным транспондером.

30 ноября военное командование Сирии признало, что десятки сирийских военных погибли в Алеппо и Идлибе при отражении атак террористов. Армия была вынуждена отступить.

С тех пор в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что крупные города Сирии, в том числе Алеппо, Хама, Хомс, Дераа и Дейр-эз-Зор захвачены террористами.