Собянин рассказал о тренингах для медиков

В Москве свыше десяти тысяч специалистов, работающих по новому стандарту экстренной помощи, повысили свою квалификацию. Как отметил сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, качественное и своевременное обучение врачей и медсестёр - важнейшее условие для спасения жизни и эффективного лечения пациентов.

В кадровом центре столичного департамента здравоохранения разработаны и внедрены 70 уникальных программ дополнительного профессионального образования и тренингов для совершенствования знаний в области диагностики и лечения различных травм и заболеваний.