Сирия: хроники падения

В Сирии боевикам удалось взять под контроль город Хомс и войти в Дамаск. Президент Башар Асад покинул столицу. Премьер-министр заявил о готовности сотрудничать с захватившими город исламистами.

На улицах Дамаска – вооружённые люди, силы сирийской оппозиции. Армия якобы получила приказ в боевые действия не вступать. Звуки выстрелов звучат около президентского дворца. Сообщается, что Башар Асад покинул Дамаск предположительно на военно-транспортном самолете. Но куда он направился – доподлинно неизвестно.

Между тем, в соцсетях публикуют видео как оппозиционеры захватывают здание государственного телевидения, сносят памятники первому президенту Хафизу Асаду и выпускают из тюрем заключённых.

Новый виток противостояния в Сирии между официальными властями и военизированными группировками оппозиции начался примерно десять дней назад. Боевики запрещенной в России "Хайят Тахрир аш Шам" и аффилированных с ней движений выдвинулись из Идлиба и всего за трое суток дошли до Алеппо, затем продвинулись в направлении Хамы и Хомса.

Крайняя нестабильность в центре страны и на востоке привела у тому, что армия была вынуждена оставить и Дейр-эз-Зор. Сейчас город занят так называемыми Сирийскими демократическими силами, представленными в основном отрядами курдов и местных арабских племен.

Иран и Ирак, которые поначалу обещали официальному Дамаску вооружённую поддержку, в конфликт решили не вступать. А сегодня Израиль ввёл свои войска на территорию Сирии. Сообщается, что бронетехника ЦАХАЛ вошла в столицу провинции Кунейтра, якобы, для создания буферной зоны безопасности.