Москву второй день подряд заметает снегом

Столичный регион вот уже вторые сутки находится во власти снежного циклона. Выпало 35% месячной нормы осадков. Это больше, чем синоптики прогнозировали на все выходные дни.

Чтобы ликвидировать последствия стихии, городские службы перешли в режим повышенной готовности. Техника работает на столичных улицах. От снега очищают дворы, подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

В Москве продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, сообщает "ТВ Центр".