Уходящая администрация США в спешке выделила Украине новый пакет помощи размером почти в миллиард долларов. Перспективы же дальнейшей поддержки от Вашингтона остаются туманными. На открытии после реставрации собора Парижской Богоматери избранный президент Трамп явно пренебрегал Владимиром Зеленским. Беседа политиков не продлилась и получаса.

Европейские СМИ обсуждают политическое шоу, устроенное на открытии отреставрированного собора Нотр-Дам. Конечно не осталось не замеченным почти 40-минутное опоздание избранного президента США Трампа. Похоже, всё сразу стало понятно, кто главное действующее лицо на этом празднике.

В этот момент нужно было следить за руками, которые Трамп то и дело выкручивал Макрону. Но французского лидера выбора не было - оставалось только улыбаться и дружески похлопывать республиканца по спине.

Главарь киевского режима примчался в Париж в чём был. Его вечнозелёная толстовка смотрелась на мероприятии крайне неуместно. И даже под проливным дождем люди в пиджаках не предложили ему встать под зонтик.

В США уходящие в отставку политики становятся всё более пессимистичными. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан неожиданно заявляет, что российской армии не смогут нанести поражение ни F-16, ни "Абрамсы".

Зеленский уже отправлял к назначенцам Трампа свою делегацию. Но американцы остались недовольны приукрашенной информацией с фронта. В Париже Трамп, как мог, избегал личной беседы с украинцем, это тоже подметили журналисты. Но Зеленский всё-таки попытался выдать сам факт его присутствия за собственную победу. Но те же журналисты подсчитали: встреча пока ещё президента Макрона, с ещё не президентом Трампом и уже не президентом Зеленским длилась всего полчаса, десять минут из которых посвятили не разговорам, а фотосессии.