Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце. Специалисты присвоили им класс Х, сообщили ТАСС в центре мониторинга солнечной активности.

Не исключено, что сегодня и завтра вечером жители центральных регионов России смогут наблюдать северное сияние.

Прошлая мощная вспышка на Солнце была зафиксирована в начале ноября. В момент взрыва область светила находилась под углом около 30 градусов к Земле, поэтому основная энергия ушла в сторону нашей планеты.

Вспышки на Солнце могут приводить к магнитным бурям, проблемам со связью и другими коммуникациями, отражаться на здоровье метеозависимых людей.