Собянин рассказал о строительстве на месте бывших промзон

В Очаково-Матвеевском на месте двух промзон появятся жилые дома, социальные и производственные объекты. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что, согласно плану, будут построены многофункциональный комплекс с медицинским центром, научно-производственные и общественные объекты.

Кроме того, территорию украсит парк с детскими и спортивными площадками, амфитеатром и зонами отдыха.

Проблем с транспортом у жителей новых районов не будет: здесь расположены несколько станций метро и МЦД-4, а также Северо-Западная хорда.