В Москве может пойти ледяной дождь

До конца суток 8 декабря в Москве возможен ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее синоптики предсказали на эти выходные сильный снегопад и треть месячной нормы осадков. Однако, уже к утру воскресенья выпало более 35% от месячной нормы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В столичном регионе вторые сутки подряд действует жёлтый уровень погодной опасности. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.