МИД России: Башар Асад покинул Сирию

Президент Сирии Башар Асад покинул страну и дал указания провести передачу власти мирным путём. Об этом говорится в специальном заявлении МИД России о событиях в Сирии. Где сейчас находится сирийский лидер, не уточняется.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не принимала участия в переговорах Асада с силами оппозиции о передаче власти. При этом Россия находится в контакте с силами, захватившими власть в Дамаске.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, добавили в МИДе. Сейчас серьёзной угрозы безопасности российским военным базам нет.

Сегодня власть в Сирии перешла в руки боевиков, захвативших все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Террористы, называющие себя оппозицией, не дошли до городов на побережье, где находятся российские военные базы.