В Кремле опровергли данные Трампа о потерях России на СВО

В Кремле опровергли слова Дональда Трампа о потерях России на спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, сообщает ТАСС.

Комментируя заявление Трампа о готовности Украины заключить мир с Россией, представитель президента сказал, что условия мирных переговоров были озвучены ранее Владимиром Путиным, но Киев продолжает отказываться от диалога и не меняет свою позицию.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что Украина с начала специальной военной операции потеряла около 400 тысяч человек, а Россия - 600 тысяч убитыми и ранеными. Он также сообщил, что Украина готова заключить мир с Россией.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.