Трамп не исключил выхода США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности выхода страны из НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Политик сказал, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе, сообщает ТАСС.

Ещё не вступив в должность президента Трамп сделал несколько громких заявлений. Сегодня он утверждал, что Украина готова заключить мир с Россией.

Также Трамп назвал число потерь России во время проведения спецоперации – 600 тысяч убитыми и ранеными. В Кремле эту информацию опровергли.

Комментируя заявление Трампа о готовности Украины заключить мир с Россией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что условия мирных переговоров были озвучены ранее Владимиром Путиным, но Киев продолжает отказываться от диалога и не меняет свою позицию.