Генсек ООН обратился к новым властям и народу Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти. Он также заявил, что неприкосновенность дипломатических миссий Сирии и их персонала должна соблюдаться во всех случаях, сообщает ТАСС.

В ООН рассчитывают на поддержку международного сообщества, чтобы гарантировать инклюзивность политических преобразований в Сирии, добавил генсек.

Сегодня власть в Сирии перешла в руки боевиков, захвативших все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Террористы, называющие себя оппозицией, не дошли до городов на побережье, где находятся российские военные базы.

Как заявили в российском МИДе, наши базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Сейчас серьёзной угрозы безопасности им нет.

Также на Смоленской площади сообщили что президент Сирии Башар Асад покинул страну и дал указания провести передачу власти мирным путём. Где сейчас находится сирийский лидер, не сообщается.