Президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщил ТАСС источник в Кремле. Также в Россию прилетели члены семьи сирийского лидера.

Ранее в российском МИДе сообщили, что Башар Асад покинул Сирию и дал указания провести передачу власти мирным путём. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не принимала участия в переговорах Асада с силами оппозиции о передаче власти.

Сегодня власть в Сирии перешла в руки боевиков, захвативших все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Террористы, называющие себя оппозицией, не дошли до городов на побережье, где находятся российские военные базы.